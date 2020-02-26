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26 лютого • оновлено в 19:52
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Трудові мігранти дають 10% ВВП: експерт з працевлаштування

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Президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував поточну ситуацію з українськими трудовими мігрантами.

"Гроші, які перераховують трудові мігранти не потрапляють до українського бюджету безпосередньо, але вони потрапляють в українську економіку, вони підтримують нашу національну валюту, потрапляючи в банківську систему через обмінні пункти. Трудові мігранти приносять економіці більше грошей ніж будь-який інвестор. Фактично, вони є головними інвесторами нашої економіки. 12 млрд - це приблизно 10% нашого ВВП, і це при тому, що люди які виїжджають не сподіваються на допомогу держави", - заявив Воскобойник.

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Василь Воскобойник
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