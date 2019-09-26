Труднощі перекладу: стенограму переклали з помилками

Український варіант стенограми розмови президента США Дональда Трампа і глави України Володимира Зеленського може відрізнятися від оппблікованого Білим домом.

Таку заяву зробив ексміністр України Павло Клімкін, передає "theБабель". За його словами, Зеленський не сказав нічого катастрофічного.

"Звичайно, можна говорити про тональність, можна було трохи інакше відповідати, але катастрофи немає. Тепер важливо побачити український варіант розмови Зеленського, тому що поки ми бачили тільки англійський переклад його слів, а він може бути не цілком коректним. Зараз я говорю лише про ту частину розмови, що стосується Байдена", – підкреслив він.

Водночас Клімкін уточнив, що фіксація розмов у кожній країні ведеться по-своєму.

"Що стосується України, я не знаю, як це налагоджено в Офісі президента зараз, а за часів попередньої адміністрації на подібні телефонні розмови запрошували тих, хто був необхідний від команди. Ці люди робили замітки, зокрема про те, що повинні зробити за підсумками розмови", – сказав ексміністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Клімкін також заявив, що ризики для країни після оприлюднення стенограми розмови президентів США Дональда Трампа й України Володимира Зеленського просто божевільні.

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