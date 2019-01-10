У Карпатах тривають пошуки туриста, який зник ще ввечері 6 січня. Напередодні чоловік вийшов на зв'язок, проте за встановленими координатами рятувальники його не виявили.

Через похолодання в українських сховищах поменшало газу. За добу відібрали більше ста мільйонів кубометрів.

Рух "Жовтих жилетів" підтримують з-за кордону, у тому числі – з Росії . Про це заявив прес-секретар французького уряду БеньямІн Гріво. Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон звинуватив російські ЗМІ в пропаганді, зокрема в поширені вигаданої інформації та чуток про загибель одного з учасників акцій протесту.

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