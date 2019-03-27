Тривалість робочого дня: експерт назвала формулу максимальної ефективності

Експерт із працевлаштування Надія Петрученко зазначила, що будь-яка робота, яка буде тривати постійно 8-12 годин, буде неефективною. За її словами, експерти, які проводили дослідження, вивели певну аксіому: після 50 хвилин роботи повинна бути 20-хвилинна пауза для відпочинку. Вона наголосила, що це пов'язано з нашою здатністю долучитися до процесу і сконцентровано працювати.

За словами експерта, для країн Азії - Китаю, Кореї та Японії - тривалість робочого дня о 12 годині, не є чимось незвичайним, а понаднормова робота, на думку фахівців, є одним з головних критеріїв економічного зростання Китаю.

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