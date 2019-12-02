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2 грудня • оновлено в 22:05
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Трирічну дитину розстріляли у Києві: замах на депутата

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У лобове скло Range Rover, в якому перебував депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, здійснили постріл, коли машина зупинилася на світлофорі.

Про це повідомляє "theБабель" із посиланням на джерела. Соболєв встиг нахилитися, а куля пройшла до заднього сидіння й потрапила в шию трирічного малюка Саші.

За даними джерела, під час розстрілу, крім Соболєва з сином, в машині була дружина політика та її знайома.

"Соболєв нахилився, а куля пройшла до заднього сидіння й потрапила в дитину", – додало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в неділю, 1 грудня, невідомі обстріляли автомобіль Range Rover. Внаслідок замаху водій залишився живий, але загинула його 3-річна дитина.

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Теми
Бурчук LIVE Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Замах на Соболєва
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