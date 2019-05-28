Трибунал ООН з морського права: до остаточного рішення ще дуже далеко

Адвокат Микола Полозов зазначив, що позиція Олени Зеркаль, заступниці міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції, яка очолює українську делегацію в Міжнародних судах, полягає в тому, аби вибити з рук росіян "козир", яким вони вважають привласнену Керченську протоку та аргументи з одноосібного визначення того, кому надано право на його прохід.

На його думку, це буде достатньо важко, враховуючи те, що в Кремлі присікаються всі розмови про статус Криму, без якого неможливо обговорювати статус Керченської протоки.

Він вважає, що хоча компромісного рішення немає, але в рамках міжнародних інституцій, того ж Трибуналу ООН з морського права, арбітраж за яким має розпочатись у червні, може і вдасться досягти якихось проміжних результатів, але, за його словами до остаточно рішення ще дуже далеко.

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