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Три роки за “селфі” , та нова “схема від ДМС | Альо, гараж! REBOOT #225

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Радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, під час брифінгу нагадав - Виборець не має права фотографувати свій виборчий бюлетень. Будь які селфі з папірцями, на яких надруковані прізвища кандидатів у Президенти, зроблені в кабінках для голосування, це порушення Закону. Порушення, що передбачає сувору відповідальність, у вигляді обмеження волі на строк до 3 років....

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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