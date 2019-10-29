Три основні ознаки інсульту: як визначити небезпеку для життя

Лікар-невролог Олексій Пелепейченко у прямому етері ObozTV дав коментарі із приводу всесвітнього дня боротьби з Інсультом.

Він зазначив, що є три основні симптоми: це мова, обличчя та рука.

"Коли людина скаржиться що в неї болить голова, що у неї підвищений тиск. потрібно перевірити її вимову, попросити вимовити прізвище, ім'я та по-батькові. сказати.я кий сьогодні день, число, дата. Людина може забувати деякі слова, мова може тягнутися. Друге: це обличчя. По обличчю може бути асиметрія, перекос, слабкісь щічного м'язу. І третє: це рука. Треба взяти руки, потиснути їх, і ми можемо побачити зниження м'язевої сили в руці", - заявив лікар.

Він зазначив, що у разі виявлення подібних симптомів потрібно викликати швидку та наполягати на тому, щоб людину поклали у лікарню. тому що всі симптоми можуть зникнути протягом півгодини, години, поки швидка ще не приїхала.

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