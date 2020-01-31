Тренди харчування або як нами маніпулюють маркетологи: шеф-кухар

Шеф-кухар, кулінарний експерт Євген Клопотенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він порадив, як правильно харчуватись, розповів тренди здорової їжі та розвіяв деякі міфи щодо модних страв.

"Знаєте, що таке кус-кус? Це пшениця. Знаєте, що таке манка? Це пшениця. Знаєте, що таке булгур? Це пшениця. Знаєте, що таке полба? Це пшениця. Все це – пшениця. Одна і та ж пшениця. Манка – типу не модно. А манка обсмажена – це вже кус-кус. Полба – це пшениця, яка була 150 років тому, на Закарпатті навіть знайшли її. У неї більше поживної цінності, окей. Так, там більше корисних речовин. Але це пшениця. Така ж пшениця. Все – тупо пшениця! Але там її ріжуть, там сушать, там по-іншому обробляють. Насправді, якщо ви просто поїсте пшениці – це те ж саме", – заявив шеф-кухар.

"Просто ідея в тому, що всі вважають, що полба – це щось нове. Або булгур – щось нове. Ні, це все пшениця. А чому у нас ніхто не їсть просто пшеницю? А тому, що це не модно", - зазначив експерт.

Він також додав, що трендами дуже сильно маніпулюють

"Як і з вегетаріанством. Люди-вегетаріанці – це круто. Реально, я поважаю. Але вегетаріанство стало сектою. Якщо ти вегетаріанець, приходиш до мене в ресторан і кажеш: дайте мені вегетаріанське блюдо. Я кажу: у мене немає. Фуу! А я ж не приходжу в вегетаріанські ресторани і не вимагаю, дайте мені м'ясо? І не кажу – фуу, що у вас за ресторан, в вашому вегетаріанському ресторані навіть м'яса немає! Це досить погана штука, і вона погано впливає на весь світ. Я за те, щоб люди були вегетаріанцями – це круто і корисно. Але я проти того, щоб цим маніпулювали", – заявив Клопотенко.

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