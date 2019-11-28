У Німеччині вирішили перевірити працездатність середньовічного стану облоги знаряддя.

Требушет – середньовічна метальна машина гравітаційної дії для облоги міст.

Требушет все ще працює! Скріншот з відео

Требушет все ще працює! Скріншот з відео

Принцип роботи цієї машини заснований на використанні енергії падаючого вантажу великої маси, закріпленого на короткому кінці важеля.

При цьому довгий кінець важеля розганяє пращу зі снарядом до великій швидкості.

Після того, як учасники заходу привели машину в справний стан, її вирішили протестувати.

Требушет все ще працює! Скріншот з відео

Требушет все ще працює! Скріншот з відео

Запустили невеликий валун.

Після того, як переконалися в працездатності механізму, вирішили запустити вогненна куля в умовну фортеця. Незважаючи на довгі роки бездіяльності, механізм продовжує працювати як належить.

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