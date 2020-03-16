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16 березня • оновлено в 19:29
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"Треба збиратися": "слуга народу" зробив заяву про карантин у Раді

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Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Віталій Безгін став гостем ефіру ObozTV.

Нардеп прокоментував запровадження карантину через коронавірус і виступив проти обмеження роботи органів влади, зокрема – Верховної Ради.

"З одного боку є питання безпеки, з іншого – парламент, виконавча влада і Офіс президента забезпечують функціонування держави. Тому якщо буде потреба працювати в карантин хоч 24/7, треба працювати, оскільки якщо будуть виникати якісь потреби реагувати на захворювання, треба збирати позачергові сесії і збиратися на роботі, незважаючи на ризик", – підкреслив депутат.

Безгін зазначив, що нардепи можуть працювати над законопроектами в деяких комітетах і підкомітетах у режимі онлайн. Однак сама Верховна Рада голосувати онлайн не може, тому вона має збиратися у разі необхідності.

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Віталій Безгін
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