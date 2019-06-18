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Трав'яні чаї та легкий секс: сомнолог розкрив секрети здорового сну

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Сомнолог, президент Всеукраїнської громадської організації "Українська асоціація медицини сну" Юрій Погорецький розкрив секрети здорового і спокійного сну.

"З 10 вечора до півночі виробляється основна доза гормону мелатоніну. Тому: хто хоче бути спокійним, мудрим, красивим, сексуальним, талановитим – лягайте о 22:00", – порадив фахівець.

Без проблем заснути, за його словами, допоможе відсутність хронічних стресів і любов в сім'ї. Також варто післе 13:00 виключити кофеїн і пити лише трав'яні чаї.

"Ванна перед сном – тепла. Кохання перед сном – тантричне. Легкий секс. Без фізичних навантажень. Жодних змагань не влаштовуйте. Ініціативний – це з ранку, коли працює кортизол. Мелатонін любить спокій, тишу, темряву. Тому в кімнаті має бути темно і тихо. Температура бажано – не більше 20 градусів", – розповів Погорецький.

Також в цьому випуску Студія Obozrevatel – про проблеми, до яких можуть призвести порушення сну і банальне хропіння.

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