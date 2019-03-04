Транзит російського газу через Україну закінчиться: експерт назвав умови і дату

Голова наглядової ради Біоенергетичної асоціації України Володимир Майстришин зазначив, що в разі запуску російських газогонів "Північний потік-2" та "Південний потік", на кінець 2020 року транзит російського газу через українську газотранспортну систему припиниться. Тому, за його словами, кінець поточного року для України буде визначальним.

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