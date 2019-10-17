Трансплантація органів в Україні: що заважає розвитку цієї сфери

Трансплантація органів в Україні: що заважає розвитку цієї сфери35 Читати матеріал російською
Співзасновниця ГО "IDONOR" Оксана Александрова у прямому етері ObozTV прокоментувала ситуацію із розвитком трасплантології в Україні та світі.
"Питання трансплантації дійсно стоїть настільки гостро у нашій країні, тому що це високотехнологічна допомога. Розвиток трансплантації у кожній країні показує розвиток сфери охорони здоров'я. Адже вона концентрує у собі усі здобутки і медицини, і суспільної думки, і координації усіх служб.
Україна була першої країною, де була проведена подібна операція. Це була трансплантація нирки, ще у тридцятих роках, нашим хірургом, але тепер Україна є однією із найвідсталіших країн у цій сфері", - заявила Александрова.
Вона додала, що в Україні є закон, який не заважав розвитку трансплантації. В нашій країні було проведено 8 трансплантацій серця, 4 з них були успішними, проте, за її словами, цей процес був припинений після скандалу із чорними трансплантологами.
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