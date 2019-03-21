''Трансляція наративів російської пропаганди'': в МЗС прокоментували слова чеського президента

Речниця МЗС України Катерина Зеленко зазначила, що на відміну від чеського уряду, з яким у української влади налагоджена тісна співпраця та взаєморозуміння, президент Чеської республіки Мілош Земан вже не вперше висловлює свою позицію, яка дуже подібна до наративів російської пропаганди.

Вона висловила жаль з того, що президент Земан так за п'ять років і не зрозумів, що в Україні триває не "громадянська війна", а російська агресія, від якої українські воїни, серед яких чимало російськомовних, захищають не тільки Україну, але й Європу і її цінності.

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