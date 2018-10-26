Транш МВФ – до нового року - Савченко залишили під арештом - Нападник на Чорновол отримав 5 років в'язниці - новини на ObozTV

Перший транш МВФ за новою програмою Україна може отримати вже до кінця цього року. Глава Нацбанку Яков Смолій каже, що рішення про термін виділення коштів ухвалить рада директорів Фонду.

Шевченківський райсуд столиці продовжив для Надії Савченко термін перебування під вартою практично до Нового року.

П`ять років за гратами отримав Ігор Корнілов. 2013 року у грудні чоловік з друзями побив тодішню журналістку, а нині - нардепа Тетяну Чорновол. Вирок, пишуть ЗМІ, мають оголосити сьогодні.

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