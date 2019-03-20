Трамп запросив до НАТО найбільшу країну континенту: Obozrevatel News о 10:00 від 20.03.2019

Трамп запросив до НАТО найбільшу країну континенту: Obozrevatel News о 10:00 від 20.03.201958Читати матеріал російською
Трамп запросив Бразилію до НАТО
Бразилія має стати членом НАТО. Про це заявив Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із своїм бразильским колегою Жаіром Болсонару. Переговори відбулася у Білому Домі. Дональд Трамп також підтримав ідею про вступ Латино-американської країни до міжнародної Організації економічного співробітництва та розвитку.
Мей проситиме ЄС відтермінувати Brexit
Угоди щодо Brexit досі немає. Тереза Мей проситиме Євросоюз про відтермінування виходу Британії з ЄС. Про це стало відомо напередодні саміту лідерів Євросоюзу. Завтра у Брюсселі будуть вирішувати чи відкладати Brexit, та на який час. Якщо це станеться, то Британія має взяти участь у виборах до Європарламенту, а це відкладає вихід країни з ЄС на невизначений термін.
Новий президент Казахстану
Відсьогодні у Казахстані – новий президент, точніше, виконувач його обов'язків. Це спікер верхньої палати парламенту Касим-Жомарт Токаєв. Він очолюватиме країну решту президентського терміну Нурсултана Назарбаєва.
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