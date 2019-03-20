Трамп запросив до НАТО найбільшу країну континенту: Obozrevatel News о 10:00 від 20.03.2019

Трамп запросив Бразилію до НАТО

Бразилія має стати членом НАТО. Про це заявив Президент США Дональд Трамп під час зустрічі із своїм бразильским колегою Жаіром Болсонару. Переговори відбулася у Білому Домі. Дональд Трамп також підтримав ідею про вступ Латино-американської країни до міжнародної Організації економічного співробітництва та розвитку.

Мей проситиме ЄС відтермінувати Brexit

Угоди щодо Brexit досі немає. Тереза Мей проситиме Євросоюз про відтермінування виходу Британії з ЄС. Про це стало відомо напередодні саміту лідерів Євросоюзу. Завтра у Брюсселі будуть вирішувати чи відкладати Brexit, та на який час. Якщо це станеться, то Британія має взяти участь у виборах до Європарламенту, а це відкладає вихід країни з ЄС на невизначений термін.

Новий президент Казахстану

Відсьогодні у Казахстані – новий президент, точніше, виконувач його обов'язків. Це спікер верхньої палати парламенту Касим-Жомарт Токаєв. Він очолюватиме країну решту президентського терміну Нурсултана Назарбаєва.

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