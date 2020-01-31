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31 січня • оновлено в 19:42
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Трамп відповів Путіну: нові ядерні боєголовки США

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За наказом президента Дональда Трампа військово-морські сили США розмістили нові малопотужні ядерні боєголовки на субмаринах типу Ohio.

Боєголовкою W76-2 оснастили трьохступневі твердопаливні балістичні ракети Trident 2, які стоять на озброєнні у ВМС. Їх потужність складає 5-6 кілотонн, повідомляє FAS.

При цьому стандартні боєголовки W76-1 для ракет Trident 2 мають потужність 90 кілотонн.

USS Tennessee (SSBN-734) стала першою субмариною з ракетами з новою боєголовкою, яка вийшла в Атлантику в останні тижні 2019 року. Підводні човни ВМС США несуть на борту по 24 ракети Trident 2.

Як зазначає Федерація американських вчених, субмарини оснастять однією або двома боєголовками W76-2, решту боєкомплекта складуть старі W76-1. За їх інформацією, в Пентагоні стверджують, що створення нової боєголовки має припинити всі розмови про неповноцінність політики ядерного стримування США, особливо в контексті посилення тактичного ядерного потенціалу Росії.

Відзначимо, що робота над новою боєголовкою велася з 2018 року на замовлення адміністрації Трампа. Її виробництво почалося в січні 2019 року на заводі Пентекс у штаті Техас.

Раніше OBOZREVATEL писав, що захист президента США Дональда Трампа змінив стратегію в судовому процесі: тиск на Україну за допомогою затримки допомоги побічно визнали, однак заявили, що це нібито не є приводом для імпічменту.

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