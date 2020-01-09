Трамп скасував ІІІ Світову війну: звернення до нації американського президента

Президент США Дональд Трамп у середу, 8 січня, зробив екстрену заяву щодо конфлікту з Іраном, заявивши про готовність ввести санкції проти країни.

Звернення політика до американських громадян із Білого дому транслювалося в мережі провідними світовими ЗМІ.

Президент США мав почати промову о 18:00 за київським часом, проте значно затримався, змусивши громадськість чекати майже пів години.

Трамп не повідомляв про військові заходи проти країни, проте заявив, що Америка готова ввести потужні санкції.

"Іран має відмовитися від своїх амбіцій щодо розробки ядерної зброї та припинити фінансувати тероризм", – назвав умову президент.

Він також закликав Європу, Китай і Росію відмовитися від ядерної угоди з Іраном. Усі сторони, замість того, щоб займатися СВПД, вважає він, мають "працювати над новою угодою, яка зробить світ безпечнішим".

"Я б хотів попросити НАТО стати більш залученими в те, що відбувається на Близькому Сході", – зазначив глава Сполучених Штатів.

Під час нападу Ірану в ніч на 8 січня, як зазначив президент, ніхто не постраждав.

"У нас немає потерпілих. Усі наші солдати – в безпеці, а військовим базам завдано лише мінімального збитку", – сказав він у Білому домі.

Система раннього попередження, як розповів він, спрацювала чудово й допомогла попередити про атаку.

"Як здається, Іран відступив, що є хорошою стороною для всіх залучених сторін і дуже хорошою річчю для миру", – вважає глава держави.

Трамп також додав, що поки він є президентом США, "Ірану ніколи не буде дозволено мати ядерну зброю".

Що стосується гучного вбивства іранського генерала, то Трамп назвав його терористом і підкреслив, що "Сулеймані треба було нейтралізувати давним-давно". "Це дзвіночок усім терористам", – заявив він.

Американський лідер також попередив, що в країни є потужна армія й зброя. "У США є великі й потужні ракети, триває робота над гіперзвуковими ракетами", – зазначив він.

"Зараз ми сильніші, ніж будь-коли в історії", – сказав президент.

Зауважимо, що Трамп після ракетних ударів Ірану по іракських базах телефонував низці конгресменів і говорив про оптимістичні очікування щодо перспектив переговорів із Тегераном, повідомляє CNN зі посиланням на сенатора-республіканця Джеймса Інгофа.

"Президент був у піднесеному настрої, сказав Інгоф, і вважає, що обмежені удари, здійснені минулої ночі, відчинять двері для більш масштабних переговорів", – передав CNN.

"Це відкриє шлях для переговорів з Іраном", – цитує телеканал слова сенатора.

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