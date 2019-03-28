Трамп розповів про дружбу з Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би налагодити хороші відносини з Росією і Китаєм.

Також він поспішив вкотре підкреслити, що проводить жорстку політику щодо Москви. "Ніхто не проводив більш жорстку, ніж Дональд Трамп, лінію щодо Росії", – сказав він в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає "Інтерфакс".

У той же час, за його словами, він хоче, щоб "із Росією були чудові відносини", що так само стосується і Китаю. Трамп поскаржився, що часто ЗМІ спот

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