Трамп показав Путіну ''морквинку'', щоб замотивувати: політолог

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак прокоментував заяви презендента США, який підтримав повернення Росії до Великої вісімки.

Росію виключили з Великої вісімки у 2014 році після того, як вона анексувала Крим та розпочала збройний конфлікт на Донбасі. Представники країн Великої сімки неодноразово заявляли, що повернення РФ можливе тільки за умови вирішення "українського питання". Шлінчак заявив, що геополітична карта суттєво змінилася за останні кілька років.

На багато речей впливають і фактори внутрішньої політики США, де фактично вже розпочалися президентські перегони. У 2020 році ці перегони будуть у самому розпалі, і на думку експерта, Трамп планує використовувати питання повернення РФ до Великої вісімки під час виборів. Він зазначив, що для України настають дуже важкі часи. Експерт нагалосив, що українців попереджали про некомпетентність теперішнього президента у питаннях зовнішньої політики, неодноразово говорили про це, за словами Шлінчака і самому президенту Зеленському.

Єдиним виходом у цій ситуації експерт назвав залучення до переговорів фахівців з питань міжнародної політики, а не лише осіб, які є шоуменами. Шлінчак назвав заяви Трампа своєрідної "морквинкою", яку показали Росії, щоб замотивувати її у процесі перемовин. Експерт зазначив, що світові лідери починають поважати РФ і без участі останньої у G8. Це підтверджує і та підвищена цікавість, з якою президент Франції спілкувався із Путіним.

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