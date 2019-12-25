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25 грудня • оновлено в 19:49
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Трамп нічого не подарував дружині на Різдво

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Президент США Дональд Трамп зізнався, що досі не приготував подарунок для своєї дружини Меланії Трамп на Різдво.

Як передає The Hill, про це Дональд розповів під час відеоконференції з американськими військовими.

Так, у розмові Трамп сказав, що для Меланії у нього є гарна листівка.

"Я все ще працюю над різдвяним подарунком. Ще є трохи часу. У мене для неї є гарна листівка ... багато любові. Ми любимо нашу сім'ю, і ми любимо один одного. У нас чудові стосунки, сподіваюся, як і у вас зі своїми дружинами ", — заявив президент.

Відзначимо, 25 грудня католицька церква відзначає Різдво Христове.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про традиції, історію і про те, що не можна робити в католицьке Різдво.

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