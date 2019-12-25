Трамп нічого не подарував дружині на Різдво
Президент США Дональд Трамп зізнався, що досі не приготував подарунок для своєї дружини Меланії Трамп на Різдво.
Як передає The Hill, про це Дональд розповів під час відеоконференції з американськими військовими.
Так, у розмові Трамп сказав, що для Меланії у нього є гарна листівка.
"Я все ще працюю над різдвяним подарунком. Ще є трохи часу. У мене для неї є гарна листівка ... багато любові. Ми любимо нашу сім'ю, і ми любимо один одного. У нас чудові стосунки, сподіваюся, як і у вас зі своїми дружинами ", — заявив президент.
Відзначимо, 25 грудня католицька церква відзначає Різдво Христове.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про традиції, історію і про те, що не можна робити в католицьке Різдво.
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