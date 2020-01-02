Трамп не хоче війни з Іраном

США не мають наміру розв'язувати війну з Іраном, незважаючи на те, що перед цим Білий дім пригрозив Тегерану серйозними наслідками.

Про це заявив президент США Дональд Трамп.Так, це прозвучало під час спілкування з журналістами в своєму гольф-клубі Mar-a-Lago у Флориді, передає Reuters.

"Чи хочу я цього? Я хочу миру. Мені подобається мир. І Іран повинен хотіти миру більше, ніж будь-хто. Так що я не бачу, щоб це відбулося", – сказав американський лідер.

Що сталося раніше

31 грудня у Багдаді (Ірак) протестувальники зламали ворота і прорвалися всередину посольства США. Іранці скандували "Смерть Америці" і "Ні Америці", кидали каміння і спалювали американські прапори

Відзначимо, що причиною масових заворушень і нападу на посольство стали авіаудари США по базах шиїтського угруповання "Катаїб Хезболла", у результаті чого мінімум загинуло 25 осіб. Ще понад 50 отримали поранення.

У Пентагоні зазначили, що завдали удару у відповідь на атаку по базі в Іраку, в результаті якої один американський військовий загинув, ще четверо отримали поранення.

Якою була перша реакція Трампа

У Білому Домі на ці події відреагували вкрай різко.

"Іран понесе у повній мірі відповідальність у разі загибелі людей на наших об'єктах або ж – у разі нанесення цим об'єктам шкоди. Він заплатить більшу ціну! Це не попередження, а погроза. З Новим роком", – написав Тамп у своєму Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірані в результаті протестів через оголошене урядом зростання цін на паливо на 200% загинули від 180 до 450 осіб.

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