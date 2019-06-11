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Трамп не домовлятиметься з Путіним: американський військовий розкрив зміст заяв Білого дому

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Капітан першого рангу Військово-морських сил США Гаррі Табах вважає, що президент США Дональд Трамп розуміє, що вести перемовини з президентом Росії Володимром Путіним, приводу роззброєння та обмеження ракетно-ядерного озброєння, немає сенсу.

На його переконання, у Білому домі не довіряють заявам Кремля, про готовність до переговорів через те, що і президент Путін, і очільник МЗС РФ Сергій Лавров неодноразово демонстрували, що не збираються виконувати підписані міжнародні документи. Так відмову домовлятись з Москвою Путін, за словами американського військового, представляє міжнародній спільноті, як небажання саме США сідати за стіл переговорів.

Він наголосив, що неодноразові заяви Трампа про необхідність домовлятися з Путіним, насправді лунають як констатація необхідності, а не бажання вести з ним переговори. Табах зазначив, що подібну тактику використовує й президент України Володимир Зеленський, кажучи про необхідність переговорів з Путіним, але насправді, на думку американського військового, ніхто з російським лідером не готовий домовлятись, розуміючи, що ці домовленості з боку Москви будуть невиконані.

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