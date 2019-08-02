Трамп може приєднатися до нормандської четвірки: коментар експерта

Голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак прокоментував, на скільки Україні вигідне включення президента США Дональда Трампа до переговорів у нормандському форматі.

Він зазначив, що подальший перебіг подій на Донбасі залежить не лише від думки або слова Дональда Трампа. Експерт додав, що популярна думка більшості українців про те, що треба приймати прості та швидкі рішення у складних міжнародних питаннях, не завжди є правильною. Шлінчак наголосив, що навіть якщо таке рішення Трампом і буде прийняте, то воно лише опосередковано буде пов'язане із подіями на Донбасі. Ключовим тут, на думку експерта, може стати питання впливу такого рішення на рейтинг Трампа перед наступними виборами президента США.

Тому, за словами Шлінчака, говорити про рішення щодо включення Трампа у Нормандський формат, як про факт, що відбувся, поки що дуже рано.

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