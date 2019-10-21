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21 жовтня • оновлено в 12:43
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Фактор Коломойського у відносинах України з США

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Експертка з міжнародних питань Юлія Осмоловська у прямому етері ObozTV прокоментувала, чи впливає фактор Коломойського на відносини України і США.

Цей фактор завжди присутній і жодним чином не зник, заявила вона.

"За тим, що відбувається в Україні зараз, досить пильно спостерігають політичні кола США. В цьому контексті варто згадати фактор переговорів з Міжнародним валютним фондом, який зараз не набуває пріоритетної уваги в медіа, але процес йде, і він не такий безхмарний, як ми б для себе хотіли бачити. Очікування, що МВФ дасть позитивний висновок, і ми будемо рухатися до нової кредитної угоди, поки не виправдалися. Візит нашої делегації в США також не приніс великих зрушень. Зараз ми очікуємо зустрічний візііт місії МВФ сюди, але головний фактор, який залишається предметом цих переговорів - це подальша доля ПриватБанку. Тут є предмет спекуляцій, наскільки українська влада готова йти назустріч колишнім власникам або тримати чітку позицію, що це було зроблено в інтересах країни. Зараз інший варіант розвитку подій може поставити економіку України під дуже великий ризик ", - заявила Осмоловський.

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Юлія Осмоловська
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