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Трам хоче купити Гренландію: американці вже проводять правову експертизу

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп попросив своїх радників дізнатися про можливості покупки Гренландії у Данії.

Про це повідомила газета "The Wall Street Journal". Їх джерела у Білому домі повідомили газету, що Дональд Трамп неодноразово ставив радникам відповідне питання і з величезною цікавістю слухав дискусії, які виникали із приводу геополітичного значення цього острова, а також його природних ресурсів. Окрім усього іншого, на зустрічах у Білому домі обговорювалася тема розширення присутності армії США в Арктиці.

Президент Сполучених Штатів, як відзначає "The Wall Street Journal", навіть попросив юрисконсульта американської адміністрації провести термінову правову експертизу подібного проекту. Видання також повідомило, що деякі радники Дональда Трампа бачать у придбанні цього острова "швидкоплинне захоплення" американського президента, яке навряд чи колись здійсниться.

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