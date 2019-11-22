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22 листопада • оновлено в 12:28
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Трактор, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса

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Компанія JCB розробила трактор під назвою Fastruc з метою поставити новий світовий рекорд швидкості.

Випробування трактора проходили на аеродромі в місті Елінгтона в Америці.

Трактор, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Трактор, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Скріншот з відео

Для управління їм потрібні незвичайні пілоти, які мають досвід у випробуванні подібних видів транспорту. Найчастіше випробування подібних засобів пересування довіряють досвідченим гонщикам.

Трактор, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Трактор, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Скріншот з відео

Цього разу пілотом став Гай Мартін, якому вдалося розігнатися до швидкості 241,4 км / ч. Правда, в Книгу рекордів Гіннеса потрапив показник в 217,6 км / год, так як за правилами враховується середня швидкість двох заїздів.

Трактор, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Трактор, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Скріншот з відео

Раннє Гай Мартін вже відчував цей трактор і швидкість становила 167 км / ч.

Після цього інженери компанії удосконалили його: двигун оснастили нагнітачем з електроприводом, тиск в турбіні підвищили на 230%, а також встановили паливний насос з тиском в 2500 бар.

Потужність трактора становить 1014 л / с.

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