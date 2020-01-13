НП в Умані: хулігани побили євреїв біля могили рабина
У п'ятницю, 10 січня, в Умані озброєний ножами і палицями натовп невідомих напав і побив євреїв.
Голова Національної поліції й Українського єврейського комітету відреагували на те, що трапилося.
Подія сталася близько опівночі біля могили рабина Нахмана. Про це повідомляє Yeshiva World News.
Як розповів один зі свідків, бійка почалася з незначної суперечки між євреєм та одним із місцевих українців. Останній закликав близько 30 своїх антисемітських друзів прийти і побити євреїв.
За інформацією видання, на місце приїхали поліцейські, однак нічого не зробили, а просто "стояли і дивилися, що відбувається, поки людей били".
У результаті інциденту четверо євреїв із травмами були доставлені в найближчу лікарню. Однак правоохоронці спростовують цю інформацію. Як повідомили на сайті Національної поліції України, в лікарні Умані ніхто не звертався.
Голова Українського єврейського комітету Едуард Долинський повідомив, що уманські євреї організовують спеціальну групу самооборони для захисту від хуліганів.
Пізніше під публікацією Долинського з'явилися коментарі з неоднозначними даними про причину конфлікту в Умані. За словами однієї зі свідків події, бійка почалася після того, як був побитий українець, охоронець могили рабина. Після цього деякі з місцевих жителів зібралися, щоб знайти винних у побитті.
За наказом голови Нацполіції Ігоря Клименка, правоохоронці вирушили до Умані, щоб з'ясувати обставини конфлікту між євреями і місцевими жителями. Також спеціальна група надасть правову оцінку діям місцевих поліцейських під час масової бійки.
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