Трагедія на Тернопільщині: Obozrevatel News о 10:00 від 04.03.2019

Трагедія на Тернопільщині: Obozrevatel News о 10:00 від 04.03.2019376Читати матеріал російською
Трагедія на Тернопільщині
На Тернопільщині втопилася дитина. Чотирирічний хлопчик зник із подвір`я свого будинку, коли за ним наглядав батько. Він відійшов на кілька хвилин, а коли повернувся - малюка на місці вже не було.
Один армієць поранений на сході України
Не припиняють обстрілювати українських військових на Донбасі проросійські бойовики. Минулої доби вони порушували режим припинення вогню 9 разів. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил.
Штормове попередження
Штормове попередження оголосили українські синоптики по усій Україні на сьогодні. Про це повідомили в Гідрометцентрі. Очікуються пориви вітру до 20-ти, а у Карпатах до 25-ти метрів на секунду.
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