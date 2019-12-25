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25 грудня • оновлено в 13:44
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Традиції святкування Різдва: релігієзнавиця про історію свята

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Релігієзнавиця Віта Титаренко у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала традиції та історію святкування Різдва Христового в Україні та світі.

"Ми можемо віднайти току відліку для святкування Різдва, згадавши, що 1918 рок ми перейшли на григорианський календар, а церква продовжила святкувати Різдво Христове за юліанським календарем. Вся Європа вже давно живе за григоріанським календарем, і не лише католики, а і протестанти святкують Різдво за григоріанським календарем. Я схильна до того, що ми звикли до традиції святкування, і іде привязка до календаря, а подія сама залишаєтся подією", - розповіла Титаренко.

Вона також розповіла, чи можливо чітко визначити дату, коли саме народився Ісус Христос.

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Віта Титаренко
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