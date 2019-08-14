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Традиції святкування Маковія: Медовий Спас

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Провідний фахівець-фольклорист з центру фольклору та етнографії Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Ярина Закальська дала коментарі із приводу святкування Маковія.

У цей день прийнято приходити до церкви та дякувати Богу за врожай, а бджолярі збирають мед, тому це свято і отримало назву Медовий Спас. В православна церква у цей день відзначає День винесення чесних древ животворящого хреста. Таке свято було започатковане, коли у Константинополі сталася епідемія, і єдиним порятунком стало освячення колодязів та усієї питної води частиною Хреста, на якому був розп'ятий Ісус. А народну назву Маковія цей день отримав через те, що в серпні прийнято збирати врожай маку та вшановувати пам'ять мучеників.

Ярина Закальська зазначила, що в народі відзначають три Спаси, і Медовий Спас святкують найпершим. Його ще називають Маковієм або Мокрим Спасом. Це свято, за словами експертки має дохристиянські традиції, але в українців так сталось, що дохристиянські вірування часто переплітаються із праслав'янськими язичницькими традиціями.

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