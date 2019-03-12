''Торжество справедливості'': жертва цькування на роботі отримає ще більше ненависті з боку колег

Експерт із працевлаштування Тетяна Пашкіна заявила, що в Україні немає статистичних даних, які б могли, за свідченнями самих українців показати, наскільки для країни є актуальною проблема цькування (мобінгу) на робочому місці. Водночас вона зазначила, що за даними інших опитувань 25% українців думали про звільнення через невідповідне ставлення до них з боку колег, а 18% вимушені були звільнитись через дискомфорт у колективі.

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