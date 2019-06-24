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"Торкнулися війни і патріотизму": організатори "КиївПрайд" назвали його головну особливість

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Правозахисниця і співорганізатор "КиївПрайд-2019" Софія Лапіна та директор "КиївПрайд-2019" Руслана Панухник назвали головну відмінність нинішнього Маршу рівності від попередніх.

"КиївПрайд" сьогодні задає тренди. Ще рік назад ані ЛГБТ-люди, ані ЛГБТ-організації не були впевнені, чи можуть вони говорити про війну, говорити про питання підтримки та патріотизму, тому що ми завжди зустрічали маніпуляції з боку своїх опонентів", – зазначила Лапіна.

Організатори зазначають, що "вперше цього року не проігнорували тему патріотизму, тему української ідентичності, тому що ми всі є українцями".

"Звичайно, на Марш рівності приходять іноземні гості, але ми в першу чергу відстоюємо право українських ЛГБТ-громадян у цій державі мати рівні права", – додала правозахисниця.

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