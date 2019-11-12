Торі Ланез - музика спорту
Де́йстар Пе́терсон, більш відомий під сценічним псевдонімом Tory Lanez - канадський хіп-хоп виконавець.
Широка відомість прийшла після мікстейпу Lost Cause і синглу "Скажи це".
У 2015 році Торі підписав контракт із звукозаписувальною компанією Interscope Records. Восени 2016 року випустив дебютний студійний альбом I Told You.
Торі Ланез - музика спорту
Скріншот з відео
Торі Ланез - музика спорту
Скріншот з відео
Петерсон описує свій музичний стиль як "суеви".
"Суеви" - це термін, придуманний канадцем для опису пісень, в якому змішано кілька жанрових музик.
В інтерв'ю сайту Nice Kicks Петерсон пояснив: "Cуеви" - жанр музики. Я розумію, це звучить дивно, але якщо ви не спровокуєте артиста, в якому жанрі він працює, він відповідає, що він або робить реп, або рок, або поет. Дуже багато різносторонних, різнопланових людей.
Торі Ланез - музика спорту
Скріншот з відео
Торі Ланез - музика спорту
Скріншот з відео
Вони серед тих, хто не має свого власного стилю, але я не вважаю, що вони заплуталися. Я вважаю, що вони талановиті артисти.
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