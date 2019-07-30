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Торгівля між США та Китаєм: війна чи мир

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Експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська прокоментувала майбутню зустріч представників двох супердержав.

Протистояння між двома найбільшими економіками світу завдало удару по всій світовій економіці. Через зростання напруги між двома наддержавами багато інвесторів перенесли виробництво з території Китаю до інших країн, заявила експерт. Вона додала, що сам факт зустрічі двох сторін не можна вважати початком переговорів щодо примирення. Осмоловська зазначила, що обидві держави страждають від взаємних санкцій. Наприклад, США, за словами експерта, ввели обмеження на імпорт, що покриває більше 200 млрд доларів китайських товарів, а також погрожували ввести додаткові заходи на групу товарів, яка обчислюється у 300 млрд доларів.

На думку Осмоловської, зараз мова йде в першу чергу про те, щоб США не запроваджували нові санкції.

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Юлія Осмоловська
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