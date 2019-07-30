Торгівля людьми: скільки коштують українці

Директорка громадської компанії "А 21 Україна" Юлія Саченко заявила, що торгівля людьми є одним із найбільш зростаючих транснаціональних злочинів у світі.

Від торгівлі людьми в Україні з 1991 до 2017 року постраждали понад 230 тис осіб і це лише відомі факти злочинів. Цей злочинний бізнес є одним із трьох найбільш прибуткових бізнесів у світі, заявила експерт. Саме тому цей бізнес продовжує швидко зростати, додала вона. За словами Саченко, жодна країна не може викоренити цю проблему самостійно, адже всі країни, так чи інакше, втягнуті у процес: одні з них є постачальниками товару, а інші є країнами призначення або транзиту. Україна, на думку директорки, на разі виступає у всіх трьох "іпостасях", адже вона є і країною постачальником (тобто з України вивозять людей), а також вона є і країною призначення, і країною для транзиту.

Це, за словами Саченко, говорить про те, що громадянин України може потрапити в рабство навіть у межах своєї держави.

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