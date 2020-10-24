ТОП-5 новин Obozrevatel | 43 тиждень, 2020

П'ять головних новин тижня на OBOZREVATEL

Українську вакцину від коронавірусу хочуть випробувати на людях за три місяці. Як повідомив один із розробників препарату, міжнародний експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології, професор Михайло Федоров, доклінічні випробування на тваринах пройшли успішно. Вчений пояснив, що після обговорення з урядом і переходу до клінічної фази, документацію про розроблення вакцини передадуть у ВООЗ.

Клінічна фаза буде проходити із залученням добровольців у кілька етапів, після чого науковці зроблять висновки про безпеку та ефективність препарату.

Медичні маски можуть захистити від коронавірусу не більш ніж на 80 відсотків. Про таке повідомляють вчені Інституту медицини при Токійському університеті. В ході дослідження вони з'ясували, що маска з тканини захищає від вірусів на 17 відсотків, хірургічна тришарова на 47% , а от респіратор типу N95 (FFP2) скорочує поглинання коронавірусу приблизно на 79%. Досліди показали, що носіння масок у період пандемії дуже важливе - підсумували науковці.

У Польщі заявили про наймасштабнішу в історії країни кількість заробітчан: приїхало півмільйона українців.Через коронавірус, у березні кількість іноземців, застрахованих в Польщі знизилася на десять відсотків. Однак, почала зростати після відкриття кордону в червні. Нагадаю, Польща з 1 липня скасувала обов'язковий 14-денний карантин для авіапасажирів, які прибувають з України.

Папа Римський Франциск уперше підтримав одностатеві шлюби. Заяву про те, що такі пари повинні бути "захищені законом", понтифік зробив під час інтерв'ю для повнометражного документального фільму "Франческо", передає Bloomberg. Прем'єра кінострічки відбулася 21 жовтня на Римському кінофестивалі.

В ній Папа Франциск також порадив не забувати про Бога. Найближчим часом стрічку покажуть у Сполучених Штатах.

У Києві відбувся один з найяскравіших урочистих заходів осені 2020 року - Церемонія нагородження лауреатів Всеукраїнської бізнес-премії "CABINET BOSS. TOP-50". Захід зібрав найуспішніших українців .

Відзначити свій успіх прийшли засновники компаній і брендів, українські та зарубіжні топ-менеджери, відомі культурні діячі, зірки шоу-бізнесу та представники світського життя.

Переможців визначала експертна рада, сформована з найбільш незалежних, авторитетних і впливових державних і громадських діячів. Премія "Cabinet Boss.TOP-50" цього року відбулася вперше, проте організатори обіцяють проводи її щороку.