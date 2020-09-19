ТОП-5 новин Obozrevatel | 38 тиждень, 2020

30 МЛН ЗАРАЖЕНИХ COVID-19 Кількість заражених COVID-19 у світі наблизилася до 30 мільйонів. Найбільше хворих зафіксували в Індії, Сполучених Штатах, а також у Бразилії.

ВАКЦИНА ВІД КОРОНАВІРУСУ Вакцина від коронавірусу в США буде готова за два-три тижні. Про це повідомив президент Америки Дональд Трамп в ефірі телеканалу ABC.

НЕТАНЬЯХУ ВИСУНУЛИ НА НОБЕЛІВСЬКУ ПРЕМІЮ МИРУ Прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху висунули на Нобелівську премію миру за внесок у встановлення миру на Близькому Сході. Про це пише ізраїльська газета "Маарів".

ПОМЕР БАТЬКО БІЛЛА ГЕЙТСА Батько засновника корпорації Microsoft Білла Гейтса – Білл Гейтс старший помер у США у віці 94 років. Про це 15 вересня повідомив його син на своїй сторінці в Instagram.