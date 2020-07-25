ТОП-5 новин Obozrevatel | 30 тиждень, 2020
Карантин в Україні продовжили до 31 серпня!
Українські вчені наблизилися до створення вакцини від COVID-19.
Росія перекинула до кордонів з Україною 120ть тисяч військових, 500 танків і 300 літаків.
Посли Європейського союзу погодили нові санкції проти Росії та Китаю у зв'язку з кібератаками.
Екоактивістку Грету Тунберг нагородили мільйоном євро.
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