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25 липня • оновлено в 11:54
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ТОП-5 новин Obozrevatel | 30 тиждень, 2020

  • Карантин в Україні продовжили до 31 серпня!

  • Українські вчені наблизилися до створення вакцини від COVID-19.

  • Росія перекинула до кордонів з Україною 120ть тисяч військових, 500 танків і 300 літаків.

  • Посли Європейського союзу погодили нові санкції проти Росії та Китаю у зв'язку з кібератаками.

  • Екоактивістку Грету Тунберг нагородили мільйоном євро.

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Грета Тунберг
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