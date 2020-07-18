ТОП-5 новин Obozrevatel | 29 тиждень, 2020
Бойовики передали українській стороні тіло загиблого під Зайцевим військового
Укрзалізниця відновила рух близько половини пасажирських поїздів, що курсували до карантину
Місцеві вибори-25 жовтня. Таке рішення прийняла Верховна Рада
У небі над турецько-вірменським кордоном помітили військові вертольоти Російської Федерації
Тривають масові мітинги проти прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньягу
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