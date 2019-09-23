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Top 5 news 23 вересня 2019
23 вересня 2019, 17:38
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На говерлу піднімуться люди із трансплантованими органами: журналістка
77
Top 5 news 23 вересня 2019
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Новини
На говерлу піднімуться люди із трансплантованими органами: журналістка
24 вересня очікуються дощі: прогноз погоди в Україні від ObozTV
1
367
Шамани Якутії проти священників Путіна: чи зможуть вони вигнати демона з Кремля
72
ПОРЄБРІК: РФ стверджує, що співпраця СРСР з нацистами врятувала сотні життів
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