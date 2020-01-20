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TOP 5 NEWS 20 січня 2020
46
10:48, 20.01.2020
Оновлено: 10:54, 20.01.2020
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46
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TOP 5 NEWS 20 січня 2020
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Яніна Соколова розгубила свої мільйони: прем’єра на телеканалі Ахметова виявилась провальною
Новини
Ексголова Криму дав прогноз, чи повернеться півострів до складу України
93
Скандал з українським гербом у Британії: експерт назвав причини
172
Моральне знущання і психологічний тиск: як на українських телеканалах створюють "рейтингові програми"
7
595
Яніна Соколова розгубила свої мільйони: прем’єра на телеканалі Ахметова виявилась провальною
1.4т
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Українська книжка - це і є книжка українською мовою
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У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
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Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
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Вперше у цьому році: панда народила близнят
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