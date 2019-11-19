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Нормандський формат
Сербія – Україна
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TOP 5 NEWS 19 листопада 2019
49
09:21, 19.11.2019
Оновлено: 09:23, 19.11.2019
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49
TOP 5 NEWS 19 листопада 2019
58
1
Музиканти – роботи
75
Скульптура з дерева
75
Креативний транспорт
77
Встановлено новий рекорд швидкості
Новини
Музиканти – роботи
1
58
Скульптура з дерева
75
Креативний транспорт
75
Встановлено новий рекорд швидкості
77
Хуан Карлос і бджоли
86
Засновник компанії PROFI став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
1
300
Програма ''Гостре питання''. Сімдесят перший гість - Анна Скороход ч.1
1
405
Програма ''Гостре питання''. Сімдесят перший гість — Анна Скороход ч.2
1
202
Зеленський відреагував на скандал із Кварталом 95
581
Генпрокурор Рябошапка попередив Коломойського
390
Всі новини
1655.7т
126
У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
900.7т
5
Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
675.6т
16
З`явився трейлер нового українського фільму
645.2т
34
Банкомат не працює: в Індії миші знищили гроші
569.6т
14
Вперше у цьому році: панда народила близнят
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