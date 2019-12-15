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15 грудня • оновлено в 13:41
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TOP 5 NEWS 15 грудня 2019
44
12:48, 15.12.2019
Оновлено: 12:52, 15.12.2019
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Тепло не по-зимовому: прогноз на 16 грудня від ObozTV
1
591
FOODOBOZ | Салат з апельсином і креветками
1
151
Ігор Грохоцький – той, чиї пісні жінки наспівують в автівках за кермом | Роздягніться - ви в ефірі!
136
1.9т
Литва відкрила продаж землі іноземцям тільки після вступу в ЄС
5
387
До +12 °C: прогноз погоди в Україні на 15 грудня від ObozTV
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