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TOP 5 NEWS 13 листопада 2019
58
09:35, 13.11.2019
Оновлено: 09:36, 13.11.2019
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64
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FOODOBOZ | Салат з горошком
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TOP 5 NEWS 13 листопада 2019
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У київському метро нові правила користування: жебракам та музикантам зась
274
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У суспільстві зараз багато міфів про ринок землі: професор економіки
Новини
FOODOBOZ | Салат з горошком
1
64
У київському метро нові правила користування: жебракам та музикантам зась
798
У суспільстві зараз багато міфів про ринок землі: професор економіки
2
274
Земля не є товаром, вона є засобом виробництва: екснародний депутат України
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Співак Ігор Грохоцький став гостем інфо-панк шоу "Бурчук LIVE"
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Огляд останніх найважливіших новин станом на вечір вівторка 12 листопада
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Ляшко став лідером опозиції: політолог Кирило Сазонов
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Ілон Маск успішно запустив ракету із рекордно важким вантажем
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Назарбаєв хоче стати посередником між Путіним та Зеленським
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У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
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Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
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З`явився трейлер нового українського фільму
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Вперше у цьому році: панда народила близнят
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