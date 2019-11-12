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12 листопада • оновлено в 17:44
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Top 5 news 12 листопада 2019
42
05:17, 12.11.2019
Оновлено: 05:27, 12.11.2019
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42
Top 5 news 12 листопада 2019
49
Український співак хоче замінити Поплавського на посаді ректора КНУКіМ
142
Ляшко став лідером опозиції: політолог Кирило Сазонов
96
Ілон Маск успішно запустив ракету із рекордно важким вантажем
116
Назарбаєв хоче стати посередником між Путіним та Зеленським
Новини
Український співак хоче замінити Поплавського на посаді ректора КНУКіМ
49
Ляшко став лідером опозиції: політолог Кирило Сазонов
142
Ілон Маск успішно запустив ракету із рекордно важким вантажем
96
Назарбаєв хоче стати посередником між Путіним та Зеленським
116
Місцями до +23: прогноз погоди в Україні на 13 листопада від ObozTV
474
ПОРЄБРІК: Путін мріє створити російську "Вікіпедію"
71
Розгляд питання про ринок землі прибрали з порядку денного ВР України
135
Випуск OBOZ NEWS о 15:00 12 листопада 2019 року
29
Видовищні трюки з футбольним м"ячем
1
61
Випуск OBOZ NEWS о 12:00 12 листопада 2019 року
55
Всі новини
1655.6т
126
У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
900.6т
5
Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
675.5т
15
З`явився трейлер нового українського фільму
645.1т
34
Банкомат не працює: в Індії миші знищили гроші
569.6т
14
Вперше у цьому році: панда народила близнят
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