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TOP 5 NEWS 12 листопада 2019
56
09:18, 12.11.2019
Оновлено: 09:20, 12.11.2019
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56
TOP 5 NEWS 12 листопада 2019
135
1
FOODOBOZ | Салат з грушею
124
1
Забавні кошенята
247
2
Песик у літаку
458
1
Програма ''Гостре питання''. Шістдесят дев'ятий гість - Сергій Куніцин ч.1
Новини
FOODOBOZ | Салат з грушею
1
135
Забавні кошенята
1
124
Песик у літаку
2
247
Програма ''Гостре питання''. Шістдесят дев'ятий гість - Сергій Куніцин ч.1
1
458
Програма ''Гостре питання''. Шістдесят дев'ятий гість - Сергій Куніцин ч.2
3
478
Учасники гурту "NMD GURU" стали гостями інфо-панк шоу "Бурчук Live"
1
220
"Зеленський ніхто порівно з Путіним": скандальна заява психіатра
570
ПОРЄБРІК: Максим Галкін розлютив Кремль підтримкою України
398
Співачка SHY розповіла про свій проект допомоги дітям-сиротам
42
277
Зеленський терміново звернувся до українців із приводу ринку землі
457
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1655.6т
126
У Канаді пташка з гніздом ледь не зірвала фестиваль
900.6т
5
Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
675.5т
15
З`явився трейлер нового українського фільму
645.1т
34
Банкомат не працює: в Індії миші знищили гроші
569.6т
14
Вперше у цьому році: панда народила близнят
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