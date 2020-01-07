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TOP 5 NEWS 07 січня 2020
81
12:33, 7.01.2020
Оновлено: 12:35, 7.01.2020
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81
1
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339
Погода на Різдво: прогноз на 7 січня від ObozTV
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Таїланд. Бангкок від Марії Лозан, жительки міста
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Закон про мову: вигадані "загрози" для російськомовних та висновки Венеційської комісії
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Його пристрасть – музика, футбол та дівчата. Вадим Олейник – співак | Роздягніться - ви в ефірі
9
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Місцями снігопади: прогноз на 5 січня від ObozTV
17
47.5т
Канада. Монреаль від Галини Лихошви, жительки міста
1
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Велике полум`я: в Амстердамі атакували відоме видання
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Вперше у цьому році: панда народила близнят
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