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8 лютого • оновлено в 08:10
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TOP 5 NEWS 07 лютого 2020
116
16:06, 7.02.2020
Оновлено: 16:07, 7.02.2020
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Про ринок землі, іноземні інвестиції та ПриватБанк: інтерв'ю з економістом
1
528
Ціна на воду збільшиться, а якість послуг – ні: експерт з ЖКГ
504
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36
488
Новий рекорд перебування у космосі встановила американська астронавтка
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